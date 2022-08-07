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Победители конкурса "Лидеры России" приняты в клуб "Эльбрус"

13:08
  • воскресенье
  • 07 августа 2022

Его участники работают над благотворительными проектами

Ещё более ста человек стали новыми членами клуба "Эльбрус". Это победители четвёртого сезона конкурса "Лидеры России" - проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей", сообщает "ТВ Центр".

Участники сообщества реализуют важные благотворительные проекты. Организуют встречи со школьниками и студентами, проводят мастер-классы, делятся знаниями и опытом; участвуют в образовательных экспедициях, цель которых - поиск решений социально-экономических задач в российских регионах.

"Если это плечо взаимопомощи действительно реально суметь использовать, то это, наверное, самый главный результат, самый главный выигрыш, который каждый из вас получает, победив в конкурсе "Лидеры России", - обратился к членам клуба первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

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