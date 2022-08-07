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Дети из освобождённых районов Украины получили письма поддержки из "Артека"

12:38
  • воскресенье
  • 07 августа 2022

Сверстники написали добрые слова в своих посланиях

Искренние письма, увлекательные книги и незабываемые эмоции. "Артек" оказывает поддержку детям из республик Донбасса и освобождённых территорий. Школьники со всей России, отдыхающие этим летом в Крыму, передали подарки сверстникам из Запорожья. А вожатые организовали познавательные мастер-классы.
"Давняя мечта": дети из Донбасса приехали в "Артек"

Они читают свои первые письма из солнечного Крыма и не могут сдержать эмоций. Теплые пожелания, поддержка, забота – сверстники из "Артека" написали тысячи добрых строк, чтобы поддержать детей Донбасса и Запорожья.

Вместо конвертов у этих писем – книги, это тоже подарок. Сказки и приключения, романы и детские детективы, энциклопедии и сборники с историями про Крым.

"Артек" поддержал всероссийскую акцию "Книги – Донбассу". Дети везли литературу со всей страны. Сбор устроили в конце прошлой недели. Положительные эмоции привезли и крымские вожатые. Провели мастер-классы для запорожцев. В Бердянске детей научили делать книги, как в "Артеке", где это стало уже традицией, сообщает "ТВ Центр".

"Артек" - теперь лучший друг лагеря "Красная гвоздика". Детский международный центр взял шефство над коллегами из Бердянска. "Красная гвоздика" - крупнейший детский лагерь в Запорожской области. Традиционно, ещё с советских времен здесь отдыхали дети работников различных промышленных предприятий всего юго-востока Украины. Сейчас лагерь принимает до 640 человек за смену, но только летом. В планах переход на круглогодичную работу.

Вдали от обстрелов эти дети могут наслаждаться красотой Азовского моря. Здесь не нужно думать, куда прятаться, и прислушиваться к постороннему шуму. В Бердянске давно наладилась мирная жизнь, которой пока так не хватает Донбассу.

Никита Васильев, "ТВ Центр".

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Дети из освобождённых районов Украины получили письма
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