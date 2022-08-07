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ЧП на шахте в Коми: есть пострадавшие

13:52
  • воскресенье
  • 07 августа 2022

8 человек госпитализированы

Более 10 человек пострадали на шахте "Воркутинская" в Коми из-за аварийной остановки транспортной кабины. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщила пресс-служба АО "Воркутауголь".

ЧП произошло ранним утром 7 августа. На этот час известно о восьми госпитализированных горняках. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

После инцидента все шахтёры были оперативно выведены на поверхность. Сейчас им ничто не угрожает.

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