ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Украина снова обстреляла Запорожскую АЭС

14:15
  • воскресенье
  • 07 августа 2022

Атаки на станцию начались два дня назад

ВСУ снова обстреляли Запорожскую АЭС.  На этот раз снаряды разорвались в непосредственной близости от реактора. Как сообщили РИА Новости в военно-гражданской администрации Энергодара, после обстрела повреждён водозабор. Есть проблемы с водой, которые пока сохраняются.

Подробности массированных обстрелов Запорожской АЭС украинскими войсками
Тысячи человек остались без электричества после обстрелов Запорожской АЭС

Также в результате обстрела возникли несколько очагов возгорания, все пожары удалось оперативно потушить. Сейчас коммунальные службы и сотрудники МЧС работают небольшими группами, чтобы не было скопления людей и они не стали целью для новых ударов ВСУ.

Обстрелы Энергодара и Запорожской АЭС со стороны Украины начались два дня назад. 6 августа ВСУ открыли огонь по жилым кварталам города энергетиков.

5 августа украинские силовики несколько раз обстреляли технические объекты на территории Запорожской АЭС. Повреждения получили различные коммуникации станции, что вызвало большую обеспокоенность в МАГАТЭ.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

Город Энергодар и часть Запорожской области сейчас находятся под контролем российских войск. Там действует военно-гражданская администрация.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Последствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.