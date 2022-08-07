Украина снова обстреляла Запорожскую АЭС

Атаки на станцию начались два дня назад

ВСУ снова обстреляли Запорожскую АЭС. На этот раз снаряды разорвались в непосредственной близости от реактора. Как сообщили РИА Новости в военно-гражданской администрации Энергодара, после обстрела повреждён водозабор. Есть проблемы с водой, которые пока сохраняются.

Также в результате обстрела возникли несколько очагов возгорания, все пожары удалось оперативно потушить. Сейчас коммунальные службы и сотрудники МЧС работают небольшими группами, чтобы не было скопления людей и они не стали целью для новых ударов ВСУ.

Обстрелы Энергодара и Запорожской АЭС со стороны Украины начались два дня назад. 6 августа ВСУ открыли огонь по жилым кварталам города энергетиков.

5 августа украинские силовики несколько раз обстреляли технические объекты на территории Запорожской АЭС. Повреждения получили различные коммуникации станции, что вызвало большую обеспокоенность в МАГАТЭ.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

Город Энергодар и часть Запорожской области сейчас находятся под контролем российских войск. Там действует военно-гражданская администрация.

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