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Поставляемое Западом оружие не доходит до украинской армии

15:01
  • воскресенье
  • 07 августа 2022

Это выяснилось в результате журналистского расследования

Большая часть американского вооружения, которое передаётся Украине, не доходит до фронта. Такой вывод делают авторы документального расследования, проведённого каналом CBS.

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Журналисты попытались выяснить, кто контролирует потоки оружия и средств защиты после того как они пересекают границу. В Пентагоне заявили, что не отслеживают назначение военных грузов.

На отсутствие обещанных поставок жалуются американские инструкторы, которые обучают украинских военных. А опрошенные авторами эксперты единодушны: основная часть бесследно пропадает. И вероятнее, всего, уходит на мировой чёрный рынок, а значит - в руки террористических организаций.

Несмотря на это, руководство НАТО призывает наращивать объёмы военной помощи Киеву. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, сообщает "ТВ Центр".

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