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Под Николаевым уничтожено 45 тысяч тонн западного оружия

14:35
  • воскресенье
  • 07 августа 2022

Удар нанесён по крупному арсеналу

Российские войска уничтожили крупный арсенал с западным оружием, поставленным на Украину. Удар нанесён по складу в районе Вознесенска Николаевской области.
Подробности массированных обстрелов Запорожской АЭС украинскими войсками

Как сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, на складе хранилось 45 тысяч тонн боеприпасов, недавно поставленных ВСУ странами НАТО.

Также за минувшие сутки наши военные сбили восемь украинских беспилотников и перехватили снаряд реактивной системы залпового огня в Харьковской области. Кроме того, в самом Харькове нанесён удар по пункту временной дислокации 3-й бригады национальной гвардии, в результате которого уничтожено свыше ста националистов.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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