Впереди - экономический спад

События на Украине приведут к экономическому спаду в Евросоюзе. Об этом своих соотечественников и всех жителей Старого Света честно предупредил президент Финляндии Саули Ниинистё.

В интервью изданию Maaseudun Tulevaisuus он высказал беспокойство по поводу растущей эскалации на Украине и особо обратил внимание на экономические трудности, с которыми уже сталкивается Европа. Ниинистё призвал европейцев быть готовыми к тому, что экономическое положение больше не будет привычно улучшаться каждый год.

Спад в экономике может привести к разобщению в Европе, концепция европейского единства находится в опасности, указал президент Финляндии.

США, Евросоюз, Япония и ещё несколько стран ввели против России масштабные санкции после начала спецоперации по защите граждан Донбасса. Ограничения коснулись банковской сферы, промышленности, военного и космического сотрудничества, энергетики и других секторов экономики.

От этих ограничений сильно пострадали страны Европы – там резко выросли цены на топливо и начался дефицит некоторых товаров. Власти призвали граждан экономить электроэнергию. В США также зафиксированы рекордные цены на бензин, что вызвало недовольство автолюбителей.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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