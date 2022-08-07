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На юго-востоке Москвы несколько человек упали в канализационный люк

16:11
  • воскресенье
  • 07 августа 2022

Пятерых уже спасли

В столичном районе Люблино несколько рабочих упали в канализационный люк. Спасатели извлекли из-под земли пятерых человек, ещё несколько находятся в коллекторе.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, спасательные работы на месте ЧП продолжаются. Инцидент произошёл на Краснодарской улице.

Известно, что 12 рабочих проводили очистные работы. Что послужило причиной происшествия, пока не сообщается. Следственный комитет начал проверку по факту инцидента.  

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