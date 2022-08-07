Фёдор Конюхов прервал полёт на мотопараплане к Северному полюсу

Причина - погодные условия

Российские путешественники Фёдор Конюхов и Игорь Потапкин экстренно прервали свой полёт на мотопараплане к Северному полюсу. Им удалось пролететь всего 169 километров из 900 запланированных, сообщается в группе Конюхова "ВКонтакте".

Полёт начался 5 августа. Перед стартом путешественники отмечали, что на мотопараплане на Северный полюс ещё никто не летал. Предполагалось без кабины пролететь почти тысячу километров на высоте 300 метров в экстремальных арктических условиях.

Вынужденная посадка произошла из-за резкого ухудшения погоды. Подробностей пока нет, так как с путешественниками не налажена связь.

Известно, что в ночь на 7 августа ледокол "50 лет Победы" дошёл до путешественников и поднял на борт. Они здоровы, их жизни ничто не угрожает.

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