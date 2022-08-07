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Собянин пригласил москвичей на "Спортивные выходные"

17:12
  • воскресенье
  • 07 августа 2022

Занятия проходят в живописных местах Москвы

Сергей Собянин пригласил всех желающих с пользой провести выходные. Мэр сообщил на своей странице "ВКонтакте", что в этом сезоне тренировки проекта "Спортивные выходные" впервые проходят на крыше Северного речного вокзала, в Доме культуры "ГЭС-2" и возле пруда в парке Царицыно.

Для занятий и тренировок по йоге, танцам и стретчингу подбираются самые живописные локации в Москве. В этом году в топ-3 входят ВДНХ, музей-заповедник "Царицыно" и Парк 850-летия Москвы.

Бесплатные тренировки проходят каждые выходные. Только этим летом их посетили больше 18 тысяч человек. Записаться на занятия можно на сайте "Спортивных выходных" и во всех центрах госуслуг.

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