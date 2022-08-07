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Известный музыкант назвал Байдена военным преступником

17:44
  • воскресенье
  • 07 августа 2022

Роджер Уотерс сделал это в эфире CNN

Один из основателей британской рок-группы Pink Floyd назвал Джо Байдена военным преступником. Роджер Уотерс обвинил главу Белого дома в разжигании огня на Украине.
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"Почему США не побудят президента Зеленского к переговорам, чтобы устранить необходимость в этой ужасной войне?" - поинтересовался Уотерс у ведущего программы на телеканале CNN.

Журналист возразил музыканту, что тот винит в военных действиях не ту сторону. Но Уотерс быстро нашёл, что ответить ведущему: он сказал, что действия России на Украине стали ответом на продвижение НАТО к российским границам, хотя альянс обещал этого не делать.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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