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Первый украинский сухогруз с зерном изменил курс

18:52
  • воскресенье
  • 07 августа 2022

Ранее он направлялся в Ливан

Первый сухогруз с украинским зерном изменил курс. Ранее он направлялся в Ливан.
Судно с зерном из Одессы досмотрят в Стамбуле

Глава Минтранса Ливана сообщил, что судно Razoni с украинским зерном идёт не в ливанский порт. Новый пункт назначения корабля неизвестен. Данные свидетельствуют о том, что он ожидает указаний об определении конечной точки маршрута.

Судно вышло из Одессы 1 августа, на его борту 26 тонн кукурузы. Планировалось, что утром 7 августа сухогруз прибудет в Ливан.

22 июля в Стамбуле при посредничестве президента Турции были достигнуты договорённости о вывозе украинского зерна по специально созданным гуманитарным коридорам. Корабли будут досматриваться, чтобы исключить перевозку любых других грузов, кроме сельскохозяйственных.

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