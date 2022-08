Медведев похвалил Уотерса за критику Байдена

Основатель Pink Floyd назвал президента США военным преступником

"Pink Floyd forever!" - написал на своей странице "ВКонтакте" замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев после слов основателя британской рок-группы о Байдене.

"Есть ещё адекватные люди и на Западе", - констатировал политик. К этой записи он прикрепил композицию в исполнении Роджера Уотерса "Wish You Were Here".

Ранее один из основателей британской рок-группы Pink Floyd назвал Джо Байдена военным преступником. Роджер Уотерс обвинил главу Белого дома в разжигании огня на Украине.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

