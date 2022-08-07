В Севастополе продлили высокий уровень террористической опасности

Он будет действовать ещё неделю

Предпоследний, жёлтый уровень террористической опасности продлён в Севастополе до 14 августа. Об этом сообщается на сайте правительства города.

Это сделано на основании информации правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения теракта. Силовые структуры принимают все меры для обеспечения безопасности граждан.

31 июля штаб Черноморского флота в Севастополе был атакован с беспилотника, шесть человек получили ранения. После этого губернатор Михаил Развожаев объявил о введении предпоследнего уровня террористической опасности.

Развожаев назвал эту меру исключительно профилактической: власти и все правоохранительные органы контролируют обстановку. Введённый режим не отразится на обычной жизни горожан.

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