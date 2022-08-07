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В Израиле объявлено о выполнении задач операции "Рассвет"

19:44
  • воскресенье
  • 07 августа 2022

Она будет завершена

Власти Израиля объявили о выполнении задач военной операции "Рассвет" в секторе Газа. Все цели военной операции Израиля достигнуты, смысла продолжать операцию нет, заявил израильский премьер-министр Яир Лапид.
В Израиле объявлено о мобилизации 25 тысяч резервистов

Ранее Reuters сообщил, что Израиль и Палестина договорились о перемирии. Оно должно начаться с 17:00 по Гринвичу (20:00 мск).

На этой неделе начался очередной виток эскалации между Израилем и Палестиной. Еврейское государство объявило о проведении военной операции "Рассвет". Поводом послужили очередные столкновения между палестинцами и израильтянами.

Армия Израиля нанесла удары по оружейным складам и огневым позициям группировки "Исламский джихад" (запрещена в России). Подтверждена гибель одного из командиров. В ответ из сектора Газа были выпущены 70 ракет по израильской территории, часть из них перехвачена системой ПВО "Железный купол".

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