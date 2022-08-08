Минобороны показало кадры боевой работы расчетов "Град"

Они применяются в зоне спецоперации

Новые кадры боевой работы расчетов РСЗО "Град" в зоне спецоперации опубликовало наше Минобороны.

Для корректировки огня применяют беспилотники. Получив координаты с позициями украинских боевиков, артиллеристы Западного военного округа наносят массированный ракетный удар, не оставляя неонацистам шансов.

После подтверждения поражения целей расчёты "Градов" оперативно меняют место дислокации, чтобы избежать попадания под ответный огонь, и снова готовятся к атаке.

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