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Названы имена новых героев спецоперации

08:53
  • понедельник
  • 08 августа 2022

Бойцы проявляют настоящее мужество

Информация о тех, кто мужественно и с честью исполняет воинский долг в зоне спецоперации по защите Донбасса.

Колонна под руководством капитана Алима Темботова во время доставки горюче-смазочных материалов на позиции российских войск подверглась нападению украинских радикалов. Под непрекращающимися обстрелами капитан Темботов, вывел наши машины из-под огня и, заняв выгодную позицию, вместе с подчиненными уничтожил 10 диверсантов.

Водитель мотострелкового подразделения старшина Николай Попов вместе с сослуживцами также попал под обстрел артиллерии неонацистов. Николай, умело маневрируя, не допустил поражения своего автомобиля, на котором перевозил боеприпасы - их детонация могла привести к очень серьезным потерям. Кроме того, старшина Попов спас сослуживца, получившего осколочное ранение.

Прапорщик Мария Олеськив - начальник медицинской службы батальона второго армейского корпуса Народной милиции ЛНР - ежедневно с риском для собственной жизни оказывает помощь мирным людям и защитникам Донбасса. Мария возглавила медицинскую часть одного из батальонов еще в самом начале спецоперации и к сегодняшнему дню на ее счету уже десятки спасенных жизней.

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