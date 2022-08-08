ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Режим прекращения огня между Израилем и Палестиной оказался сорван

08:57
  • понедельник
  • 08 августа 2022

Число погибших в секторе Газа выросло

Режим тишины между Израилем и Палестиной продлился всего 8 минут - около полуночи стороны объявили о достижении договоренности при посредничестве Египта. Но вскоре появились сообщения о новых ракетных ударах по территории еврейского государства. Данных о погибших и пострадавших к этой минуте нет.
В Израиле объявлено о выполнении задач операции "Рассвет"

Число погибших в секторе Газа тем временем увеличилось 41-го. Ранены более 300 человек. Среди жертв израильской военной операции есть женщины и дети. Такие данные приводит палестинский Минздрав, передает "ТВ Центр".

Израиль и Палестина обменивались ракетными ударами почти сутки. Исламисты выпустили около тысячи снарядов. Большинство из них перехватили израильские ПВО. В стране действует чрезвычайное положение. Сегодня обострение ситуации обсудят на заседании Совбеза ООН.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Палестино-израильский конфликт
Палестино-израильский конфликт
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.