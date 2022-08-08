Режим прекращения огня между Израилем и Палестиной оказался сорван

Число погибших в секторе Газа выросло

Режим тишины между Израилем и Палестиной продлился всего 8 минут - около полуночи стороны объявили о достижении договоренности при посредничестве Египта. Но вскоре появились сообщения о новых ракетных ударах по территории еврейского государства. Данных о погибших и пострадавших к этой минуте нет.

Число погибших в секторе Газа тем временем увеличилось 41-го. Ранены более 300 человек. Среди жертв израильской военной операции есть женщины и дети. Такие данные приводит палестинский Минздрав, передает "ТВ Центр".

Израиль и Палестина обменивались ракетными ударами почти сутки. Исламисты выпустили около тысячи снарядов. Большинство из них перехватили израильские ПВО. В стране действует чрезвычайное положение. Сегодня обострение ситуации обсудят на заседании Совбеза ООН.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"