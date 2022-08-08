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ООН призвала прекратить атаки на Запорожскую АЭС

08:10
  • понедельник
  • 08 августа 2022

Генсек организации назвал такие действия самоубийственными

ООН осудила обстрелы Запорожской АЭС. По словам генерального секретаря организации Антониу Гутерриша, атаки на станцию самоубийственны, их следует прекратить.

Украина снова обстреляла Запорожскую АЭС
Подробности массированных обстрелов Запорожской АЭС украинскими войсками

"Атаки на АЭС — самоубийственный акт. Мы надеемся, что это прекратится. Одновременно с этим мы хотим, чтобы МАГАТЭ получила доступ к станции. И мы надеемся, что оно сможет использовать свои компетенции", — заявил Гутерриш на пресс-конференции в Токио.

ЗАЭС с марта находится под контролем российских военных. В Москве объясняли охрану электростанции необходимостью предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. В ведомстве также напомнили, что станцией продолжает управлять украинский оператор. При этом в Минобороны России подчеркивали, что сотрудники ООН создают препятствия для контроля состояния Запорожской АЭС руководством МАГАТЭ.

В ночь на воскресенье украинские боевики в очередной раз обстреляли Запорожскую АЭС. Удар был нанесен из РСЗО "Ураган". Осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции. В администрации Энергодара подчеркнули, что повреждение сооружения угрожает жизням сотен тысяч жителей Украины, зарубежной Европы, а также Азии, передает РИА Новости.

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