Россия не наносит ударов по гражданской инфраструктуре
Организация Объединенных Наций и Международное агентство по атомной энергии должны осудить преступные действия Киева и принять безотлагательные меры по недопущению провокаций на радиационно опасных объектах Украины. Об этом говорится в заявлении российского посольства в США, опубликованном в понедельник, 8 августа.
В дипмиссии подчеркнули, что обстрелы ЗАЭС со стороны ВСУ создают реальную угрозу ядерной безопасности Европы.
При этом американские СМИ развернули огульную кампанию по дезинформации, обвиняя в нанесении ударов по Запорожской АЭС российские войска.
Посольство призвало американских журналистов "прекратить горланить русофобские измышления", сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что 5 августа ВСУ трижды нанесли удары по АЭС в Энергодаре. В российском Минобороны назвали действия киевского режима актом ядерного терроризма. Россия направила сведения об этой вопиющей провокации генеральному секретарю ООН. В оборонном ведомстве неоднократно подчеркивали, что российские военные не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры и мирному населению.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"