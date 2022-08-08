Посольство России в США ответило на обвинения в ударах по Запорожской АЭС

Россия не наносит ударов по гражданской инфраструктуре

Организация Объединенных Наций и Международное агентство по атомной энергии должны осудить преступные действия Киева и принять безотлагательные меры по недопущению провокаций на радиационно опасных объектах Украины. Об этом говорится в заявлении российского посольства в США, опубликованном в понедельник, 8 августа.

В дипмиссии подчеркнули, что обстрелы ЗАЭС со стороны ВСУ создают реальную угрозу ядерной безопасности Европы.

При этом американские СМИ развернули огульную кампанию по дезинформации, обвиняя в нанесении ударов по Запорожской АЭС российские войска.

Посольство призвало американских журналистов "прекратить горланить русофобские измышления", сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что 5 августа ВСУ трижды нанесли удары по АЭС в Энергодаре. В российском Минобороны назвали действия киевского режима актом ядерного терроризма. Россия направила сведения об этой вопиющей провокации генеральному секретарю ООН. В оборонном ведомстве неоднократно подчеркивали, что российские военные не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры и мирному населению.

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