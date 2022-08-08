Генпрокуратура подтвердила применение боевиками "Азова" запрещенных методов войны

Батальон признан террористической организацией

Генеральная прокуратура России собрала достаточные доказательства совершения членами объединения "Азов" (признан террористической организацией и запрещен в России) преступлений экстремистской и террористической направленности, в том числе факты участия обученных в нем наемников в военных действиях, обеспечении их оружием и боеприпасами. Об этом в понедельник, 8 августа. Рассказал генпрокурор Игорь Краснов.

Глава Генпрокуратуры отметил, что были установлены факты применения членами "Азова" запрещенных средств и методов ведения войны. Также выявлены факты, свидетельствующие о том, что боевиками "Азова" взяты за основу труды идеологов фашизма, включая нацистскую символику и лозунги.

С учетом этого подача в Верховный суд России иска о признании "Азова" террористической организацией и запрете ее деятельности на территории России была безусловной и очевидной, подчеркнул Краснов.

Генпрокурор отметил в интервью "Коммерсанту", что преступления, совершенные боевиками "Азова", могут сравниться по жестокости лишь с действиями немецко-фашистских захватчиков и их пособников в годы Второй мировой войны.

2 августа Верховный суд России признал украинский националистический полк "Азов" террористической организацией, удовлетворив заявление генерального прокурора Игоря Краснова. Деятельность батальона запрещена на территории Российской Федерации. При рассмотрении иска Генпрокуратуры в суде были показаны интервью жителей Мариуполя и Волновахи, чьи родственники были убиты, похищены или подверглись пыткам боевиками "Азова".

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