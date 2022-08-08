В Брюсселе предупредили о риске раскола ЕС из-за Украины

Некоторые европейские страны могут потребовать уступок

Некоторые страны ЕС могут перейти на сторону России и потребовать от Украины уступок Москве. Такое мнение в понедельник, 8 августа, высказала бывший советник еврокомиссара по внешней политике Жозепа Борреля Натали Точчи.

Точчи написала в статье для журнала Foreign Affairs, что причиной раскола в рядах Евросоюза по вопросу поддержки Киева станет возможное завершение активной фазы боевых действий.

Сравнительное затишье в конфликте, "вероятно, позволит Москве переманить часть стран ЕС на свою сторону в вопросе принуждения Киева к уступкам", полагает бывшая чиновница.

Вероятность реализации такого сценария, по мнению Точчи, возрастает в случае усугубления энергетического кризиса в Европе.

Ранее уже отмечалось, что между западными союзниками Украины назревает раскол. Военную помощь Киеву оказывают все страны НАТО, но США, Германия и Великобритания преуспели в этом больше других. Именно эти три страны имеют разные взгляды на дальнейшее развитие событий. Вашингтон и Берлин выступают за дипломатическое решение по Украине, тогда как в Лондоне при премьере Борисе Джонсоне были настроены иначе.

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