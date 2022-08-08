СМИ: Пентагон применил на Украине новую тактику найма контрактных помощников

Американская армия "была рядом" с ВСУ с начала российской спецоперации

Министерство обороны США прибегло на Украине к новой тактике найма контрактных помощников для участия в конфликте с Россией. Об этом рассказали источники во французских военных кругах.

Как пишет издание Causeur, американская армия "была рядом с ВСУ" с самого начала боевых действий. Речь идет о помощниках по контракту: Пентагон проводит "аутсорсинг", ищет за деньги военных специалистов, готовых участвовать в боевых действиях на Украине.

По утверждению источник, такого рода наемники действуют "повсюду, на всех полях сражений".

Ранее представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил о проводимых консультациях с властями США перед запусками реактивных системам залпового огня (РСЗО) HIMARS украинскими военными. В российском Минобороны подчеркнули, что Вашингтон, вопреки заявлениям Белого Дома и Пентагона, напрямую вовлечен в конфликт на Украине.

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