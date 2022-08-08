В Белгородской области продлили высокий уровень террористической опасности

Он будет действовать до 22 августа

Высокий (желтый) уровень террористической опасности в Белгородской области, граничащей с Украиной, продлили до 22 августа. Об этом в понедельник, 8 августа, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

Белгородский губернатор сообщил в своем Telegram-канале, что этот режим будет действовать в регионе еще минимум две недели, до 22 августа.

В Белгородской области с 11 апреля действует высокий уровень террористической опасности. Уже неоднократно фиксировались случаи обстрелов приграничных территорий области со стороны Украины. В двух приграничных селах действует режим чрезвычайной ситуации.

Вячеслав Гладков ранее обратился к жителям Белгородской области с просьбой не сбивать самостоятельно беспилотники, замеченные над территорией региона. Губернатор пояснил, что это может быть опасно. Кроме того, дроны могут принадлежать российским военным.

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