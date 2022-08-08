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Два судна с зерном покинули украинские порты

08:36
  • понедельник
  • 08 августа 2022

Продовольствие доставят в Италию и Турцию

Украинские порты покинули очередные два сухогруза с зерном. Как сообщили в Анкаре, суда доставят продовольствие в Турцию и Италию.

Первый украинский сухогруз с зерном изменил курс
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"Сухогруз МВ SACURA, который проследует в Италию с 11 тысячами тонн сои, и MV ARIZONA, направляющийся в турецкий порт Искендерун с 48,5 тысячи тонн кукурузы, вышли в понедельник из украинских портов Южный и Черноморск", - приводит сообщение Минобороны Турции ТАСС.

Накануне стало известно, что первый вышедший с Украины сухогруз с зерном неожиданно изменил курс. Судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне отправился 1 августа из Одессы с грузом кукурузы. Прибытия в ливанский Триполи ожидали 7 августа. Однако сухогруз изменил курс, предполагают, что судно ожидает указаний о новом пункте назначения.

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