ВСУ нанесли удар по Антоновскому мосту в Херсоне

Большую часть украинских ракет уничтожила ПВО

Очередную атаку на Антоновский мост в Херсонской области предприняла украинская армия. ВСУ обстреляли переправу через Днепр из американской РСЗО HIMARS. Большую часть ракет сбила система ПВО, сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

"Минувшей ночью была совершена ракетная атака на Антоновской мост. Был один прилет, что привело к пожару строительной будки и бетономешалки. Есть повреждения полотна, значит, будем дальше восстанавливать. Критических разрушений нет, несущие элементы транспортного перехода не пострадали", - заявил Стремоусов.

Херсонская и приазовская часть Запорожской области находятся под контролем российских военных. В регионах сформированы новые администрации, они объявили о намерении войти в состав России, готовится референдум.

ВСУ уже несколько раз обстреливали Антоновский мост. После очередной атаки пришлось перекрыть движение, так как были повреждены пролеты. Завершить восстановительные работы на мосту планировалась на этой неделе, передает РИА Новости.

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