ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВСУ нанесли удар по Антоновскому мосту в Херсоне

09:18
  • понедельник
  • 08 августа 2022

Большую часть украинских ракет уничтожила ПВО

Очередную атаку на Антоновский мост в Херсонской области предприняла украинская армия. ВСУ обстреляли переправу через Днепр из американской РСЗО HIMARS. Большую часть ракет сбила система ПВО, сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Украина снова обстреляла Запорожскую АЭС
В Минобороны заявили о риске радиационной аварии из-за обстрела ЗАЭС

"Минувшей ночью была совершена ракетная атака на Антоновской мост. Был один прилет, что привело к пожару строительной будки и бетономешалки. Есть повреждения полотна, значит, будем дальше восстанавливать. Критических разрушений нет, несущие элементы транспортного перехода не пострадали", - заявил Стремоусов.

Херсонская и приазовская часть Запорожской области находятся под контролем российских военных. В регионах сформированы новые администрации, они объявили о намерении войти в состав России, готовится референдум.

ВСУ уже несколько раз обстреливали Антоновский мост. После очередной атаки пришлось перекрыть движение, так как были повреждены пролеты. Завершить восстановительные работы на мосту планировалась на этой неделе, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Антоновский мост
Антоновский мост
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.