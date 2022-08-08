ВСУ наращивают удары по Энергодару

Есть пострадавшие

Новая провокация Киева. Силовики открыли огонь из реактивных систем "Ураган" по садовому товариществу в Энергодаре, где проживают сотрудники Запорожской АЭС. Несколько человек ранены. Повреждены дома, разбиты автомобили. За последние дни обстрелы атомной электростанции и прилегающих районов участились. Националисты наносят хаотичные удары и рискуют вызвать новую техногенную катастрофу, которая угрожает всей Европе.

Обстрел вёлся в воскресенье, когда большинство работников АЭС отдыхало на дачах, они находятся недалеко от Энергодара. Например, одно из попаданий на участок - осколками разрушило бассейн, ранило несколько человек.

Юрий Бойков был на даче с семьёй друга. Снаряд разорвался в двух метрах от мужчины. Чудом не зацепило ребёнка. Дмитрий Луценко приехал с семьёй. Толком даже не успели разобрать вещи, когда начался обстрел.

"Отдыхали с семьёй на даче, прозвучали взрывы. Начали собираться - получил повреждение - осколочное ранение", - рассказал он.

Пострадавших с осколочными ранениями доставили в специализированную медико-санитарную часть. "В результате обстрела пострадали 4 человека. Двое мужчин, ранение в голень, состояние стабильное. Ближе к удовлетворительному. Одна женщина с проникающим ранением в плевральную полость. Стабилизировали, отправляем её в Мелитополь для дальнейшего лечения и одна женщина с лёгким ранением, справимся сами", - сообщили в медчасти.

Стреляли с правого берега Днепра, предположительно, из района посёлка Марганец. Целью ВСУ точно были мирные жители. До города и станции от дачных участков - 4 километра.

Похоже, Киев пытается запугать местных жителей, работников станции и всё мировое сообщество. Энергодар обстреливают уже четвертый день. Снаряды прилетают хаотично, в том числе и на территорию крупнейшей в Европе АЭС. В случае техногенной катастрофы последствия будут в разы страшнее, чем после Чернобыля и Фукусимы. В зоне заражения может оказать вся территория Восточной Украины, Донбасс, Крым, всё побережье Чёрного моря.

Снарядами реактивных систем залпового огня "Ураган" или "Смерч" обстреливают мирный Энергодар. Это кассетный боеприпас, запрещённый всеми международными договорами. На каждой полости крепятся по пять снарядов - всего 50 мин, которые разлетаются при подлёте к цели.

Эта, например, сдетонировала только на половину (см. видео). Часть может и вовсе не взорваться и ещё долго лежать в кустах или на грядках, представляя реальную угрозу для жителей города.

Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин, "ТВ Центр".

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