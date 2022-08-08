Украинские силовики выпустили сотни снарядов по Донецку и пригородам

Огневые точки противника подавляет российская артиллерия

Более 400 снарядов выпустили киевские силовики по Донецку и пригородам. Разрушения - в Кировском, Петровском и Куйбышевском районах. ВСУ атаковали Горловку, Макеевку и посёлок Гольмовский. За сутки жертвами обстрелов стали 4 человека, ещё 17 - ранены. Несколько мирных жителей подорвались на украинских минах "Лепесток". Также националисты нанесли новый удар по Антоновскому мосту в Херсонской области. Сгорела строительная техника.

Украинские боевики бьют по домам при любом удобном случае, рассказывают жители Донецка. На столицу Донбасса и соседнюю Макеевку только за 20 минут сегодня утром упали сразу 11 реактивных снарядов натовского калибра. Одна ракета угодила в крышу жилой пятиэтажки.

Стёкла разбиты, деревянные перекрытия кровли обрушались. Жильцы своими силами пытаются хоть как-то залатать крышу, чтобы не промокнуть от дождя. Кроме того, в потолочных перекрытиях появились трещины, и люди боятся, что дом не выдержит и рухнет.

Власти Донбасса доложили - за сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 62 раза, выпустив 425 боеприпасов. В результате погибли 4 мирных жителя и ещё 17 человек получили ранения. 25 домов получили повреждения и разрушены 3 хозяйственных здания.

По артиллерийским батареям ВСУ работают подразделения реактивных систем залпового огня "Град" российских вооружённых сил. На замаскированных позициях экипаж готовит машину. Заряжают установку и ждут координаты цели. После выдвигаются для нанесения сокрушительного удара. Вся работа занимает считанные минуты.

Мотострелковые дивизии прикрывает зенитный ракетный комплекс "Оса", создавая надёжный щит противовоздушной обороны. Установки поражают воздушные цели, летящие на высоте пяти километров со скоростью до 500 метров в секунду.

Несмотря на риск оказаться под очередным обстрелом, в освобожденные посёлки и города ДНР и ЛНР почти ежедневно приезжают российские гуманитарные конвои. Накануне Росгвардейцы воспитанникам детского сада в Скадовске Херсонской области доставили игрушки. Подарки собрали волонтёры Ставропольского края. Ребята смогли пообщаться с гостями, которые рассказали о своей службе. Но особый восторг у детей вызвала возможность побывать внутри и посидеть за рулём боевой машины "Тигр".

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"