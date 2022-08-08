Российским военнослужащим вручили высокие награды

Они отличились во время спецоперации

Успешный ход спецоперации по защите жителей Донбасса - это результат самоотверженной, слаженной и профессиональной работы наших бойцов. Каждый день ефрейторы, сержанты, офицеры, рискуя жизнью, выполняют поставленные задачи, приближая победу над националистами. И зачастую проявлять мужество на полях сражений приходится не только представителям сильной половины.

Под обстрелами, минометным огнем, во время штурма и наступления – медсанбат всегда там, где самые ожесточенные бои. Марии Олеськив не привыкать. Она в строю Народной милиции с 2014. Первой приходит на помощь раненым, борется за жизнь тех, кто попал под огонь украинских военных.

Обход окопов, медосмотры - чтобы на линии фронта первая помощь пришла к тому, кто ее ждет, приходится проявлять хитрость и сноровку. Ведь ВСУ прицельно бьют по машинам с красным крестом. Мария встала в строй Народной милиции, когда под обстрелами ВСУ оказался ее дом, и когда от страха начал плакать ребёнок. После боёв в Дебальцево за проявленное мужество рядовую Олеськив повысили до старшины мотострелковой роты. Потом – старшины разведроты, комвзвода обеспечения батальона. На счету этой женщины - десятки спасённых жизней бойцов ЛНР.

"Наша цель главная - это довезти. Довезти до скорой. С позиции. Вовремя сориентироваться. Сделать все правильно. Если раненый, первой звоню я близким. Стараюсь успокоить, стараюсь объяснить. Мы работаем все сообща. Это дорогого стоит", - рассказала она.

Автоколонна под руководством капитана Алима Темботова во время доставки горюче-смазочных материалов на позиции российских войск подверглась нападению украинских радикалов. Под непрекращающимися обстрелами капитан Темботов вывел наши машины из-под огня и, заняв выгодную позицию, вместе с подчиненными уничтожил 10 диверсантов.

Водитель мотострелкового подразделения Николай Попов, вместе с сослуживцами попав под артобстрел неонацистов, умело маневрируя, не допустил поражения своего автомобиля, на котором перевозил боеприпасы. Их детонация могла бы привести к серьёзным потерям. Кроме того, старшина Попов спас сослуживца, получившего осколочное ранение. Государственные награды находят своих героев прямо на поле боя.

Связисты, артиллеристы, танкисты, зенитчики, разведчики, мотострелки - в одном строю все герои. Командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин поздравил военнослужащих и вручил высокие награды.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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