Обострение между Израилем и сектором Газа: подробности

Провокации продолжаются

За полчаса до полуночи вступило в силу перемирие между Израилем и палестинскими вооружёнными формированиями. По данным СМИ, через считанные минуты с территории сектора Газа были выпущены несколько ракет. Инцидент не повлиял на договорённости, однако обе стороны заявили, что в случае провокаций готовы возобновить боевые действия.

Вой сирен в ночном небе над израильскими поселениями на границе с сектором Газа. Система оповещения сработала буквально через восемь минут, после того, как официальные власти в Тель-Авиве и лидеры группировки "Исламский Джихад" (запрещена в России) Палестине, заявили - перемирие достигнуто. Взаимные удары прекращены.

Но, как видно по кадрам, провокации продолжаются. ПВО "Железный купол" отреагировал мгновенно. Все три ракеты, как утверждают израильские СМИ, выпущенные с территории Газы, сбиты. Ответного огня армия открывать не стала. И в Израиле, и в Палестине говорят, что намерены соблюдать перемирие. А лидер "Исламского Джихада" заявил, что считает достигнутые договоренности едва ли не крупной победой движения.

"У врага был четкий и конкретный план - уничтожение движения "Исламский джихад" и его военного крыла. Сегодня, после того как столкновения прекратились, мы увидели четкую картину. Наше движение по-прежнему сильно, стабильно и даже более мощно", - заявил Зияд Аль-Нахала.

Власти Израиля на слова Аль-Нахалы не отреагировали. Ночную провокацию не комментируют. Вместо политического руководства страны, которое, как правило, пропускает мимо ушей реплики со стороны палестинских группировок, тем более, причисленных к террористическим, высказался министр обороны. Бенни Ганц ясно дал понять, что задачи, которые стояли перед военными, выполнены.

"Целью операции было устранение угрозы, исходящей от террористической организации "Исламский джихад", и восстановление мира и стабильности на юге Израиля. Мы предотвратили и будем продолжать предотвращать террористические атаки", - сказал он.

Сегодня пресс-служба министерства обороны Израиля сообщила - за время последнего обострения не утихающего конфликта боевики выпустили около тысячи ракет. Из них 200 упали в секторе Газа, не достигнув целей. Еще 380 - перехвачены. Высшие командиры "Исламского Джихада" нейтрализованы. Но система "Железный купол" в любом случае находится в состоянии повышенной готовности.

В течение минувших трех дней Израиль, в ответ на обстрелы, наносил по сектору Газа массированные удары артиллерии и авиации. В результате, как утверждают в Палестине, погибли 43 человека. Среди них почти половина - это гражданские. В том числе и дети. Более 300 жителей ранены.

Перемирия удалось достичь при посредничестве Египта. Власти страны обещали содействовать освобождению из израильских тюрем сторонников "Исламского Джихада", задержанных по подозрению в терроризме. Это одно из условий прекращения огня со стороны группировки.

Тимур Абдуллаев, Виталий Марченко, "ТВ Центр".

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