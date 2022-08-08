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Турция напомнила об условиях вступления Швеции и Финляндии в НАТО

11:56
  • понедельник
  • 08 августа 2022

Страны должны выполнить ряд обязательств

Турция не одобрит вступление в НАТО Швеции и Финляндии до выполнения ими обязательств по борьбе с терроризмом. Об этом заявил министр юстиции Исламской республики Бекир Боздаг. По его словам, Анкара пока не получила от Стокгольма и Хельсинки ответы на запросы об экстрадиции лиц, причастных к экстремизму.
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Напомним, в июне главы МИД трех стран подписали меморандум по безопасности, который разблокировал начало переговоров о присоединении Швеции и Финляндии к североатлантическому альянсу.

Документ предусматривает налаживание сотрудничества с Анкарой в борьбе с терроризмом, в частности, с Рабочей партией Курдистана, а также организацией ФЕТО, которую турецкие власти обвиняют в причастности к попытке переворота в 2016 году.

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