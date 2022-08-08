В Приморье спасли истощенного леопарда

Ему всего четыре месяца

Истощённого котёнка дальневосточного леопарда спасли в Приморье. Специалисты полагают, что 4-месячный детёныш мог отбиться от матери из-за разлива реки во время циклона или из-за схода селя.

Его отловили недалеко от границы охраняемой территории нацпарка "Земля леопарда" и отвезли в центр реабилитации редких животных. Вес котёнка всего четыре с половиной килограмма. Ветеринары обработали обнаруженные на теле раны и поместили его в специальный карантинный блок, сообщает "ТВ Центр".

Леопард хорошо себя чувствует, быстро набирает вес и вскоре его выпустят в просторный вольер.

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