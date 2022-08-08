ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Приморье спасли истощенного леопарда

12:04
  • понедельник
  • 08 августа 2022

Ему всего четыре месяца

Истощённого котёнка дальневосточного леопарда спасли в Приморье. Специалисты полагают, что 4-месячный детёныш мог отбиться от матери из-за разлива реки во время циклона или из-за схода селя.
В России растет популяция дальневосточного леопарда

Его отловили недалеко от границы охраняемой территории нацпарка "Земля леопарда" и отвезли в центр реабилитации редких животных. Вес котёнка всего четыре с половиной килограмма. Ветеринары обработали обнаруженные на теле раны и поместили его в специальный карантинный блок, сообщает "ТВ Центр".

Леопард хорошо себя чувствует, быстро набирает вес и вскоре его выпустят в просторный вольер.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Леопард
Леопард
Леопард
Леопард
Леопард
Леопард
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.