Блинкену предрекли фиаско в Африке из-за Лаврова

Госсекретарь попытается уговорить лидеров примкнуть к антироссийским санкциям

Африканское турне госсекретаря США Энтони Блинкена может закончиться провалом. Цель визитов главы госдепа изменить позицию лидеров континента в отношении антироссийских санкций, которые те ранее отказались поддержать. Однако после недавнего визита российского министра Сергея Лаврова Блинкену едва ли стоит рассчитывать на успех, считают авторы статьи в газете The Wall Street Journal.

"Блинкен начал турне по трем странам Африки 7 августа из-за растущей обеспокоенности США влиянием России на континенте и после недавней поездки Лаврова", – говорится в публикации.

Глава МИД России посетил четыре страны и поблагодарил лидеров африканских государств за то, что они не поддержали западные санкции. Лавров указал на ответственность Европы и США за высокие цены на продовольствие, а также предложил покупать российскую нефть, пишет издание. Блинкен 7 августа прибыл в ЮАР, откуда отправится в Конго и Руанду. По мнению авторов, на многое госсекретарю рассчитывать не приходится: африканские лидеры вряд ли купятся на пустую риторику Запада.

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