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МИД России предупредил о сложностях в обсуждении Закавказья из-за действий Запада

10:00
  • понедельник
  • 08 августа 2022

Перспективы очередного раунда женевских дискуссий остаются туманными

Западные государства своими действиями против России ставят вопрос о переносе дискуссий по Закавказью из Женевы в нейтральное место. Об этом в понедельник, 8 августа, рассказали в российском Министерстве иностранных дел.
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По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, "взяв на вооружение в качестве инструментов давления на Россию транспортные и визовые препятствия для членов нашей делегации, западные партнеры в одностороннем порядке меняют "правила игры" и сами делают актуальным вопрос о переносе регулярных заседаний из Женевы в приемлемое для всех участников более нейтральное место".

Как указали во внешнеполитическом ведомстве, перспективы проведения очередного раунда женевских дискуссий по Закавказью остаются туманными из-за действий коллективного Запада. Захарова напомнила, что из-за создаваемых Западом для российской стороны препятствий уже восемь месяцев не удается провести 56-й раунд дискуссий.

Вся ответственность за срыв переговорного процесса и его последствия полностью ложатся на инициаторов таких деструктивных действий и тех, кто им потакает, цитирует Захарову ТАСС.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что в диалоге по ситуации в Нагорном Карабахе любая из сторон, договоренности которых были достигнуты президентами России, Азербайджана и премьер-министром Армении, вправе выдвигать дополнительные инициативы. Однако пока в Москве их не видели.

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