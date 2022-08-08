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Появились подробности перехода России и Турции на национальные валюты

10:20
  • понедельник
  • 08 августа 2022

Стороны собираются использовать собственные валюты в торговле

Российский рубль будет использоваться в основном для расчетов за природный газ между Турцией и Россией, затем ожидается полное использование национальных валют в торговле между двумя государствами. Об этом рассказали информированные турецкие источники.
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Как пишет газета Milliyet, постепенное введение турецкой лиры и использование местных валют в расчетах вместо долларов и евро между двумя странами обсуждалось на встрече российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

В официальной Анкаре рассчитывают, что торговля в местных валютах обеспечит защиту валютных резервов Турции.

Ранее вице-премьер России Александр Новак рассказал, что поставки российского газа в Турцию будут частично оплачиваться в рублях. По итогам переговоров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи стороны условились переходить к расчетам в национальных валютах постепенно.

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