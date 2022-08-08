Энергетический кризис в Европе ударит по Юго-Восточной Азии

Об этом пишут СМИ

Отказ Европы от российского газа грозит обернуться энергетическим кризисом в Юго-Восточной Азии. По данным немецких СМИ, скупая топливо по всему миру, ЕС фактически ставит на грань выживания развивающиеся страны.

Танкеры, которые раньше доставляли СПГ в азиатские порты, теперь все чаще держат курс в государства Старого Света. Как результат - острая нехватка энергоресурсов у не самых богатых экономик, сообщает "ТВ Центр".

Так, колоссальные проблемы с электроснабжением уже наблюдаются в Пакистане и Бангладеше. В 40-градусную жару люди вынуждены отключать кондиционеры, реже пользоваться освещением.

Но даже подобные отчаянные попытки европейцев запастись топливом за счет других вряд ли спасут ЕС грядущей зимой. В благополучной Германии и даже Швейцарии жителям все настойчивее предлагают заготовить дрова и закупиться свечами.

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