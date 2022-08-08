В Приамурье ввели режим ЧС из-за паводков

Эвакуированы более 100 человек

Региональный режим ЧС ввели в Приамурье. Из-за паводков повреждены дороги и мосты, свыше 30 населённых пунктов остались без транспортного сообщения.

Самая сложная обстановка сохраняется в Тындинском округе, Зейском и Магдагачинском районах. С подтопленных территорий эвакуировали более полутора сотен человек.

Для жителей организовали лодочную переправу, а также задействованы плавательный транспортёр и вертолёт Ми-8. Людей доставили в пункты временного размещения, где их обеспечивают горячим питанием.

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