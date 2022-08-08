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Москвичам рассказали о погоде в понедельник

10:16
  • понедельник
  • 08 августа 2022

Жара спала

В Москве спала стоящая последние дни жара, температура воздуха опустилась до 23 градусов.

В понедельник, 8 августа, в столице ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди. Ветер северный, 3-8 метров в секунду.

Максимальная температура в столице 21-23 градуса, по области - от 20 до 25", -  сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

Синоптик предупредил, что атмосферное давление будет повышаться и достигнет 752 миллиметров ртутного столба.

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