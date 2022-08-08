Медведев напомнил Западу, как принудили к миру Грузию

Мир на Украине будет заключен на российских условиях

Грузинская агрессия 2008 года и украинский конфликт — звенья одной цепи. Это часть одного геополитического процесса, инициированного Западом, убежден замглавы Совбеза России. Действия по принуждению Грузии к миру были предприняты для защиты мирных жителей и российских миротворцев – в то же время, это был сигнал Западу, заявил Дмитрий Медведев.

Спецоперация России по защите жителей республик Донбасса стала жестким, но тщательно продуманным ответом на русофобскую политику коллективного Запада, подчеркнул Медведев.

"Россия проводит на Украине специальную военную операцию и добивается мира на наших условиях. Именно на наших, об этом следует говорить прямо. А не на тех, которые нам пытаются навязать бывшие "партнеры" по международному сообществу", - заявил замглавы Совбеза в интервью ТАСС.

Медведев отметил, что Запад жаждет военного поражения России. Однако Москва будет обеспечивать свои интересы всеми имеющимися у нее способами.

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