В России число беженцев с Украины и из Донбасса превысило 3,2 млн

В том числе прибыли более полумиллиона детей
С февраля 2022 года количество беженцев с территории Украины и Донбасса, прибывших в Россию, превысило 3,2 млн человек. Об этом в понедельник, 8 августа, рассказали в российских силовых структурах.
Среди прибывших более половину составляют граждане Донецкой и Луганской народных республик. 507 тысяч из числа всех беженцев — дети, рассказали источники ТАСС.
Более 137 тыс. эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик пересекли за прошлую неделю границу России в Ростовской области, уточнили в региональном управлении ФСБ. При этом за последние сутки в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу въехали свыше 18,5 тыс. граждан.
Ранее с беженцами встретился заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. Он заверил, что все намеченное в рамках специальной военной операции по защите республик Донбасса будет доведено до конца.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"