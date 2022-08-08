ЦБ ввел новые ограничения на фондовом рынке

Меры предприняты для сохранения финансовой стабильности

Банк России выявляет случаи, когда брокеры предлагают своим клиентам приобрести в иностранных юрисдикциях ценные бумаги у нерезидентов c обещаниями перевести такие активы в российские депозитарии. Чтобы поддержать финансовую стабильность, регулятор решил ограничить некоторые спекулятивные сделки на фондовом рынке. Об этом в понедельник, 8 августа, рассказали в пресс-службе ЦБ.

В частности, депозитарии и регистраторы в течение полугода не смогут проводить операции с ценными бумагами, зачисленными со счетов иностранных депозитариев или уполномоченных держателей, за исключением бумаг, приобретенных до 1 марта 2022 года.

Под это ограничение подпадают ценные бумаги, которые были куплены нерезидентами из дружественных стран и контролируемыми иностранными компаниями (кроме резидентов Республики Беларусь) у других нерезидентов в период с 25 июня 2022 года и до даты переквалификации счета депо типа "С" в обычный счет депо. Депозитариям предписано вести обособленный учет таких активов.

Эти ограничения не распространяются на акции, полученные в результате погашения депозитарных расписок, если инвестор владел ими до 1 марта 2022 года, а также акций, которые будут получены в связи с исполнением договора займа ценных бумаг или второй части сделки репо, когда по первой части сделки передавались депозитарные расписки, удостоверяющие права в отношении таких акций. Также исключаются случаи, когда на сделки было получено разрешение Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, сообщается на официальном сайте ЦБ.

Ранее Банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты еще на 6 месяцев — до 9 марта 2023 года. Сохраняется действующий до 9 сентября этого года лимит в 10 тысяч долларов США или на такую же сумму в евро на снятие наличной иностранной валюты с валютного счета или вклада.

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