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Уголовное дело возбудили после гибели рабочих в коллекторе

11:12
  • понедельник
  • 08 августа 2022

Начата прокурорская проверка

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели трех рабочих в коллекторе на юго-востоке Москвы.
На юго-востоке Москвы несколько человек упали в канализационный люк

Дело расследуется по статье "Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Прокуратура Москвы проводит проверку исполнения требований федерального законодательства, говорится в сообщении ведомства в Telegram.

ЧП произошло в районе Люблино 7 августа. На Краснодарской улице 12 рабочих оказались заблокированными в коллекторе Мосводостока. Они выполняли его очистку, когда внезапно поднялась вода.

Четверо выбрались самостоятельно, пять человек были спасены, трое из них госпитализированы. Трое не смогли выбраться и погибли. В полиции отметили, что двое из них — граждане Киргизии, а один — Таджикистана.

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