Киев обвинил Amnesty International в связях с Россией

Украинским властям не понравился доклад организации о действиях ВСУ

Украинские власти требуют выяснить, не получает ли "выгоды" от России организация Amnesty International. Помощник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что концепция международных гуманитарных организаций дискредитирована. Возмущение в Киеве вызвал доклад правозащитников о нарушении украинской армией законов ведения войны.

Подоляк в интервью испанской газете El Pais сообщил, что подобные заключения международной организации будут иметь "пагубные последствия". По его словам, Киев по-прежнему не считает необходимым вести переговоры с Россией. И, если раньше украинские власти требовали отвода российских сил "на рубеж 23 февраля", то теперь добиваются вывода войск "за границы 1991 года".

Также Подоляк призвал Европу понять, что Россия в ее нынешнем виде должна прекратить свое существование. И это должно произойти на Украине. Доклад, в котором говорилось о нарушении ВСУ законов ведения войны, о размещении боевой техники и вооружений в школах и больницах, Amnesty International опубликовала 4 августа.

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