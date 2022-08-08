Путин пообещал поддержку перспективным инициативам волонтеров-медиков

Президент поприветствовал участников Всероссийского форума волонтеров-медиков

Президент России Владимир Путин в понедельник, 8 августа, направил приветственную телеграмму участникам Всероссийского форума волонтеров-медиков, в которой заверил, что все их перспективные инициативы получат поддержку.

Глава государства отметил, что у участников мероприятия есть отличная возможность принять участие в конкурсе социально значимых проектов. На форуме в Москве собралась сплочённая общими целями и задачами команда: школьники, студенты, работники здравоохранения, представители других профессий.

Путин назвал отрадным тот факт, что своей высокой благородной миссией движение волонтеров-медиков привлекает новых сторонников, укрепляет свой созидательный и гуманистический потенциал.

Неравнодушие и чуткость, внимание к тем, кто нуждается в заботе и помощи, значимый вклад в дело медицинского просвещения, популяризацию ценностей здорового, активного образа жизни заслуживают самого искреннего признания, цитирует президента пресс-служба Кремля.

Ранее сообщалось, что снижение нагрузки на систему здравоохранения, а также доступность вакцинации и современных эффективных схем лечения позволили принять решение о переформатировании выплат медикам, оказывающим помощь пациентам с COVID-19.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"