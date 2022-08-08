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В ЕС пожаловались на опасный газ из Великобритании

11:38
  • понедельник
  • 08 августа 2022

Поставляемое топливо содержит опасные примеси

Несколько европейских энергетических компаний потребовали от Великобритании незамедлительно принять меры в отношении опасных примесей в природном газе, который Лондон направляет в ЕС.
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Как пишет The Financial Times, Великобритания нарастила поставки газа в континентальную Европу на фоне энергетического кризиса и опасений, что Россия полностью прекратит снабжать ЕС газом. Британские компании перерабатывают крупные объемы сжиженного природного газа, поступающего из США и Катара, после чего экспортируют газ по подводным трубопроводам в Бельгию и Нидерланды.

Однако за последние несколько месяцев количество примесей в британском газе достигло беспрецедентного уровня. С начала 2022 года уровень загрязнения потока ограничивал работу трубопровода между Великобританией и Бельгией и дважды привел к остановке трубопровода на ремонт. В примесях встречаются токсичные, радиоактивные и пирофорные материалы.

Если Лондон не решит проблему с опасными примесями и продолжит при этом наращивать экспорт газа, поставки из Великобритании в Европу могут быть приостановлены из соображений безопасности, утверждает FT.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что эмбарго на российский газ в ЕС невозможно, это нанесет вред всей Европе. В свою очередь, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что Будапешт продолжит выступать против эмбарго Евросоюза на газ из России.

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