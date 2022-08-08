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В России за сутки госпитализировали 1252 человека с коронавирусом

11:36
  • понедельник
  • 08 августа 2022

Скончались 45 пациентов

За сутки с коронавирусной инфекцией в России госпитализированы 1252 человека. Об этом в в понедельник, 8 августа, рассказали в оперативном штабе по контролю за распространением заболевания.

Всего за сутки было выявлено 17862 случая коронавируса. Выздоровел 8721 человек, скончались 45.

В Москве выявлен 5241 случай, из них госпитализированы только 316 человек. В Санкт-Петербурге – 2642 заболевших, в Московской области — 1029.

За все время пандемии COVID-19 в России зарегистрирован 18730561 случай заболевания, скончались 382786 пациентов с таким диагнозом.

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