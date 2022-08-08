В России ввели в эксплуатацию почти 58 млн кв. м жилья

Такой результат достигнут за первые семь месяцев 2022 года

В России, согласно оперативным данным, полученным от регионов, за первые семь месяцев 2022 года было введено в эксплуатацию 57,73 млн кв. м жилья. Об этом в понедельник, 8 августа, рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

Замглавы правительства напомнил об озвученных ранее планах в 2022 году построить не меньше жилья, чем в 2021 году. Показатель января-июля текущего года на 31,6% больше, чем за аналогичный же период прошлого года.

Увеличить объем ввода жилья, несмотря на санкционное давление, стало возможно благодаря снятию ряда бюрократических барьеров, в результате чего рабочие могут быстрее приступать к строительству, пояснил вице-премьер.

По словам Хуснуллина, все вопросы по строительству, которые возникают, федеральные власти готовы при необходимости с регионами снимать "в ручном режиме", сообщает пресс-служба кабмина.

Ранее в Министерстве строительства и ЖКХ разработали поправки в российское законодательство, которые позволят регионам принимать и использовать невостребованные жилые помещения для предоставления их очередникам.

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