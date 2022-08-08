Два энергоблока Запорожской АЭС снизили мощность после обстрелов ВСУ

Работа станции контролируется российскими структурами

Запорожская АЭС снизила выработку электроэнергии после обстрелов со стороны ВСУ. Два блока станции работают не на полную мощность, сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

"Станция в штатном режиме, два реактора работают не на полную мощность, на сегодня контролируются российскими структурами во взаимодействии с работниками станции", - заявил Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".

5 августа украинские войска выпустили 20 снарядов калибра 152 миллиметров по территории Запорожской атомной электростанции. В результате обстрела возник пожар. Обесточена часть аппаратуры энергоблока №3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока №4. Обстрел повторился в ночь на воскресенье – на этот раз из РСЗО "Ураган". Осколки и ракетный двигатель упали в 400 метрах от действующего энергоблока.

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