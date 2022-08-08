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СВР: Киевские власти запустили "распродажу" Украины

12:29
  • понедельник
  • 08 августа 2022

Варшава берет под контроль перспективные отрасли экономики

Власти Киева по сути приступили к распродаже страны, отдавая приоритет в этом "бизнес-проекте" польским соседям.

Об этом сообщили в Службе внешней разведки России (СВР). Польская экспансия на Украине продолжается, Варшава заинтересована в установлении контроля над наиболее перспективными отраслями украинской экономики.

"Польша продолжает "осваивать" Украину <…> Нынешние киевские власти по существу уже приступили к распродаже страны, отдавая приоритет в этом "бизнес-проекте" польским соседям", - говорится в сообщении СВР.

В частности, поляков интересует украинское сельское хозяйство. Они используют непростое положение украинских сельхозпро­изводителей. Они скупают зерно по заниженным ценам, обрекая фермеров на банкротство, а затем скупают их активы и земли по "бросовым" ценам.

Помимо этого, поляки инвестируют средства в создание транспортной инфраструктуры для беспрепятственного вывоза украинского продовольствия в Европу и на другие рынки, где цены значительно выше.

В свою очередь украинское законодательство способствует польской экспансии. В конце июня 2022 года в стране были приняты законы об особых гарантиях для граждан Польши и о приватизации, допускающий продажу украинских промышленных предприятий с 50-процентной скидкой.

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