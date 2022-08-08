Варшава устанавливает контроль над украинской экономикой

Польша устанавливает контроль над наиболее перспективными отраслями экономики Украины. В первую очередь это касается сельского хозяйства, сообщили в Службе внешней разведки России.

"Используя нынешнее непростое положение украинских сельхозпроизводителей, в том числе в плане хранения собранного урожая, польские компании организовали скупку их продукции по заниженным ценам, обрекая в ряде случаев украинские предприятия на банкротство", - сообщили в СВР.

В службе поясняют, что затем предполагается скупить активы и земли фермеров по "бросовым" ценам. Уточняется, что польская сторона скупает, к примеру, ячмень нового урожая по 30 долларов за тонну - почти в 5 раз дешевле реальной стоимости продукта. Параллельно Варшава инвестирует в создание транспортной инфраструктуры для беспрепятственного вывоза украинского продовольствия в Европу, где оно реализуется по значительно более высоким ценам.

В СВР подчеркивают, что действиям Варшавы способствуют принятые Киевом законы. Новая юридическая база предоставляет особые права гражданам Польши, а закон о приватизации допускает продажу украинских промышленных предприятий с 50-процентной скидкой.

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